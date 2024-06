Le Bénin 3e au classement du Groupe C

C’est déjà la fin de la trêve internationale de juin 2024. Dans le groupe C des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en zone Afrique, le Bénin se positionne à la 3e place au terme des rencontres de la 4e journée.

Ça se bouscule dans le groupe C des qualificatifs pour le Mondial 2026. Le Rwanda s’est de nouveau réveillé après avoir perdu contre le Bénin. Grâce à sa victoire 0-1 sur le Lesotho, le Rwanda redevient leader de la Poule au terme la 4e journée à égalité de points avec les Guépards. L’Afrique du Sud a lui également dominé le Zimbabwe 3-1 et se pointe à la 2e place. Le Bénin, revient à la 3e position.

Voici le classement dans le groupe c au terme de la 4e journée des éliminatoires :

1er : Rwanda (07 Pts +2)

2e : Afrique du Sud (07 Pts +1)

3e : Bénin (07 Pts +1)

4e : Lesotho (05 Pts +1)

5e : Nigéria (03 Pts - 1)

6e : Zimbabwe (02 Pts - 4)

Il faut noter qu’il reste encore six matchs à disputer par chaque sélection. Les Guépards auront droit à trois matchs à domicile et trois à l’extérieur. Découvrez le programme de Gernot Rohr et de ses hommes :

Zimbabwe vs Bénin

(Mars 2025)

Bénin vs Afrique du Sud

(Mars 2025)

Bénin vs Zimbabwe

(Septembre 2025)

Bénin vs Lesotho

(Septembre 2025)

Rwanda vs Bénin

( Novembre 2025)

Nigéria vs Bénin

(Novembre 2025)

J.S

