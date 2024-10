Barça piétine Real Madrid au Santiago Bernabéu

Sans pitié, le FC Barcelone a giflé le Real Madrid dans la soirée de ce samedi 26 octobre 2024 au Santiago Bernabéu. Les Catalans sortent vainqueurs (0-4) au terme du premier Clasico de la saison en Liga.



Le FC Barcelone a corrigé le Real Madrid (0-4), ce samedi, lors du choc de la 11e journée en championnat. Une victoire nette et sans bavure pour le club catalan, qui a mis fin à une série de 42 matchs sans défaite de la Maison Blanche en championnat. Pourtant, le match démarrait par une première énorme opportunité pour Mbappé, signalé hors-jeu au départ de l’action. L’attaquant français, attendu au tournant pour ce premier rendez-vous en carrière, se montrait maladroit et se précipitait beaucoup, avec plusieurs positions illicites derrière un bloc catalan placé très haut sur le terrain. Une tactique très risquée pour Hans-Dieter Flick qui faisait déjouer des Merengue agressifs sur le porteur du ballon.

Au retour des vestiaires, le Barça décidait de sanctionner. Sur une inspiration géniale de Casado, Robert Lewandowski profitait d’un mauvais alignement de Ferland Mendy pour s’en aller tromper Lunin d’un plat du pied chirurgical à ras de terre (0-1, 54e). Après avoir refroidi le Santiago Bernabéu, le buteur polonais faisait le break en crucifiant le gardien ukrainien d’une tête parfaite sur un centre de Balde (0-2, 56e). Trois minutes terribles pour le Real, incapable de changer de rythme et pas loin d’encaisser un triplé de Lewandowski qui touchait du bois.

Le Clasico partait dans tous les sens avec deux nouvelles occasions pour Mbappé et une autre pour Bellingham. Mais, Yamal enfonçait un peu plus le clou d’un tir sous la barre dans un angle fermé (0-3, 77e). Un calvaire qui se terminait quelques minutes plus tard sur un lob somptueux de Raphinha après une ouverture exceptionnelle d’Iñigo Martinez (0-4, 84e). Score final, 0-4 pour le Barça. Une belle correction.

