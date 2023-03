Le BUE FLLAC réagit au communiqué du Recteur de l’UAC

Le Bureau d’Union d’Entité (BUE) de la Faculté des Lettres, Langues Arts et Communication (FLLAC) de l’Université d’Abomey Calavi (UAC) ne « reconnaît pas » qu’un « consensus » a été trouvé sur les revendications des étudiants de la FLAAC avec les autorités décanales tel qu’indiqué dans le communiqué du recteur. C’est à travers un communiqué de presse rendu public le 16 mars 2023.

Les étudiants de la Faculté des Lettres, Langues Arts et Communication (FLLAC) de l’Université d’Abomey Calavi (UAC) ne sont pas satisfaits des réponses apportées à leurs revendications par les autorités de l’Université. Ils l’ont fait savoir à travers un communiqué en date du 16 mars 2023 et signé de David Jésutin Bonou, président du Bureau d’Union d’Entité (BUE) FLLAC.

Il n’y a pas eu de « consensus » sur les propositions faites par l’équipe rectorale et l’équipe décanale en ce qui concerne les revendications des étudiants.

Le BUE FLAAC a fait savoir que « les étudiants n’ont jamais affirmé que la suppression des dispositions relatives à la soutenance état de leur ressort ».

Le BUE précise que l’article 48 du règlement pédagogique dont l’application fait objet du troisième point de revendication n’a jamais été respecté à la FLAAC. « Il s’agit donc d’un mensonge (…) d’affirmer que cette disposition est déjà en application à la FLAAC », indique le communiqué.

Le BUE dénonce des « contre-vérités » dans le communiqué du Recteur de l’UAC.

M. M.

LIRE LE COMMUNIQUE DU BUE FLLAC

17 mars 2023 par ,