Ce 23 juin 2022 a eu lieu à Natitingou, le lancement officiel des randonnées pédestres de l’Atacora. Ledit lancement a été fait par le Directeur Départemental du Tourisme et de la Culture de l’Atacora/Donga, Monsieur Imadou-Dine MOUSSOULOUMI TRAORE en présence du Représentant de l’Agence Nationale de Promotion des Patrimoines et de Développement du Tourisme (ANPT), Monsieur Angelo AMOUSSOU, de plusieurs autorités communales et locales, des représentants du Parc national de la Pendjari et des membres de l’Association des Guides Locaux de la Pendjari.

Il s’agit des résultats du Projet Chimelong pour le développement du tourisme communautaire dans les localités riveraines du Parc national de la Pendjari et mis en œuvre par African Parks. C’est un projet financé par l’OMT par le biais de la Fondation Chimelong qui accompagne les communautés vivant autour des aires protégées pour le développement d’activités de nature à leur permettre de s’épanouir avec moins de pressions sur la biodiversité.

Au terme dudit projet dont les travaux ont démarré en novembre 2020, six (06) nouveaux circuits ont été créés dans des villages autour du Parc dans des zones à forte potentialités touristiques.

Afin de bien réussir l’organisation des randonnées, quarante-huit (48) acteurs dont 24 guides accompagnateurs et guides porteurs, 10 hébergeurs et 14 restaurateurs ont été formés dans différents modules à savoir la gestion d’hébergement communautaire et de camping, les techniques de guidage d’accompagnement et de portage en randonnées et la restauration locale et rapide de plein air.

Le Directeur Départemental du Tourisme, Monsieur Imadou-Dine MOUSSOULOUMI TRAORE s’est réjoui de cette innovation et a remercié le Gouvernement et tous les partenaires pour les investissements réalisés.

Pour sa part, la Directrice du Tourisme et du Développement des Affaires par intérim du Parc national de la Pendjari, Madame Hermione BOKO KOUDERIN a expliqué que ces nouveaux produits touristiques offrent l’opportunité aux touristes de mieux découvrir la culture et les riches traditions de l’Atacora ainsi qu’une bonne partie de la faune et de la flore sans entrer à l’intérieur du Parc où les activités touristiques restent provisoirement suspendues eu égard au contexte sécuritaire.

La Direction du Parc national de la Pendjari a exprimé toute sa gratitude à l’endroit du Gouvernement du Bénin et de tous ses partenaires impliqués, notamment l’Organisation Mondiale du Tourisme, la Fondation Chimelong, les autorités départementales et communales et les communautés locales pour leur soutien au développement du tourisme communautaire autour du Parc.

@Cellcom WAP

24 juin 2022 par