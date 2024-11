Lancement du recrutement d’encadreurs culturels

Le ministère en charge de la culture lance le recrutement pour le compte des communes d’Abomey-Calavi, de Porto-Novo et de Parakou, des encadreurs culturels, dans les disciplines artistiques suivantes danse, théâtre, arts plastiques et musique (piano, guitare, trompette, batterie). Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la généralisation progressive des classes culturelles. La date de clôture du dépôt des dossiers de candidature est fixée au 19 novembre. Lire les conditions et les pièces à fournir.

5 novembre 2024 par ,