Lancement des services fiscaux en ligne dans les 4 CIPEs de Cotonou

Le directeur de cabinet du ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances, Hermann Orou Takou a procédé, jeudi 23 mai 2024, au lancement officiel des services fiscaux en ligne dans les quatre Centres des impôts des petites entreprises de Cotonou (CIPEs). La cérémonie a eu lieu à salle de conférence de la direction générale des Impôts en présence des représentants du secteur privé, des chefs d’entreprise, contribuables et autres.

La Direction Générale des Impôts du Bénin a mis en place un nouveau portail de téléservices au profit des petites entreprises et des propriétaires de biens fonciers de la ville de Cotonou. « Il s’agit d’une plateforme accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec une gamme de fonctionnalités essentielles qui vous permettent de déclarer vos revenus et payer vos impôts fonciers en toute simplicité et sécurité depuis le confort de votre lieu de travail ou de votre résidence », a déclaré le directeur général des Impôts.

L’administration fiscale a engagé depuis quelques années, un projet majeur de refonte de son système d’information. Après la réussite de sa première phase, au niveau des grandes et moyennes entreprises, la DGI poursuit sa marche en intégrant désormais les CIPEs (Centres des impôts des petites entreprises) dans la réforme.

Selon Nicolas Yenoussi, la direction générale des Impôts a décidé d’étendre la plateforme numérique des services fiscaux à tous les usagers des Centres des impôts des petites entreprises en débutant par ceux de Cotonou afin d’améliorer la qualité de service auprès des contribuables. « J’ai la certitude que ces nouveaux services fiscaux en ligne dans les Centres des impôts des petites entreprises auront un impact positif majeur sur les contribuables bénéficiaires », a ajouté le directeur général des Impôts.

Le coordonnateur du projet du Système intégré de gestion des impôts du Bénin (SIGIBE), Josué Attéré a présenté les espaces, fonctionnalités, services disponibles et avantages de la nouvelle plateforme. « Désormais, les contribuables des CIPEs auront droit aux mêmes services en ligne à tout moment depuis leur ordinateur ou leur téléphone portable. C’est fini les longues files d’attente devant les guichets des services des impôts à Cotonou », a-t-il indiqué. La plateforme, ajoute Josué Attéré, offre une sécurité et une simplicité dans le paiement des impôts et taxes.

Procédant au lancement officiel de la plateforme, le directeur de Cabinet du Ministre d’Etat a rappelé que les réformes du gouvernement béninois ont permis d’instaurer la digitalisation et la dématérialisation des procédures au sein de l’administration fiscale. « Nous avons donc connu grâce au Système Intégré de Gestion des Taxes et Assimilés, l’introduction de la télédéclaration et du télépaiement des impôts par les grandes entreprises en 2018 avec son extension au niveau du segment des moyennes entreprises en 2019 », a indiqué Hermann Orou Takou.

Les leçons apprises de l’utilisation de ce système, poursuit-il, ont permis de revoir nos pratiques en matière de e-service, d’où la mise en place du Système intégré de gestion des impôts du Bénin (SIGIBE) en 2022. « Ce nouveau système vient consolider les acquis en matière de dématérialisation des procédures fiscales dans notre pays avec pour particularité d’offrir la possibilité de gérer tous les segments de contribuables (grandes entreprises, moyennes entreprises, petites entreprises et personnes physiques) », a-t-il déclaré. Selon Hermann Orou Takou, avec le nouveau portail, « les contribuables et usagers des quatre Centres des impôts des petites entreprises de Cotonou pourront accomplir leurs obligations fiscales de manière simple rapide et très sécurisée ».

Il a invité les promoteurs de petites entreprises ainsi que les propriétaires de biens fonciers devant s’acquitter de la taxe foncière unique à s’approprier cette plateforme e-service et à en tirer pleinement profit. A en croire le directeur de Cabinet du ministre d’Etat, les e-services seront étendus aux contribuables des autres communes à commencer par Abomey-Calavi pour le bonheur des populations. La nouvelle plateforme est accessible à l’adresse e-services.impots.bj.

Akpédjé Ayosso

