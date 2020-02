La sélection béninoise déjà à Pretoria

La sélection béninoise de tennis des 18 ans et moins s’est envolée hier, jeudi 06 février 2020 pour Pretoria (Afrique du Sud). Ce voyage entre dans le cadre de la participation du Bénin au Championnat d’Afrique de Tennis des 18 ans et moins, a-ton appris de sources Fédérales.

Prévu pour se dérouler à Pretoria en Afrique du Sud, du 10 au 14 février 2020, le Championnat d’Afrique de Tennis des 18 ans et moins prend en compte, les juniors en l’occurrence qui figurent dans la liste des 22 meilleurs du continent, auxquels s’ajoutent 10 autres jeunes invités.

Présent à ce rendez-vous continental, le béninois Sylvestre Monnou, 4ème au plan africain et 204 sur le plan mondial, défendra les couleurs nationales à ce championnat. Par contre Gloriana Nahum (14 ans), surclassée, y sera en tant que joueuse invitée.

les deux représentants béninois seront accompagnés par l’entraîneur national Abikou Yaovi Victorien. Selon le secrétaire général de la Fbft, Bernardin Agossou Codjo, les ambitions du Bénin dans ce championnat restent les mêmes. C’est-à-dire, celles qu’ont les membres du comité exécutif de la FBT et le président Jean-Claude Talon. En d’autres termes, les joueurs ont l’obligation de s’illustrer remarquablement pour honorer le drapeau béninois. Et que le Bénin, restera encore cette année dans ce cercle restreint de pays africains qui participent à tous les championnats d’Afrique, catégorie U 12 à U 18 ; et la coupe Davis chez les seniors. Après avoir rappelé les demi-finales en simples et doubles de Nahum Gloriana et Noudogbessi Rodia, au Championnat d’Afrique des 14 ans et moins, l’année dernière en Tunisie, le SG est confiant que 2020 donnera plus de carré d’as et pourquoi pas de victoires finales aux championnats d’Afrique. Notons que pour permettre aux joueurs de s’acclimater, la FBT a pris les dispositions pour qu’ils s’envolent ce jeudi dans la mi-journée.

Finafa H.

7 février 2020 par