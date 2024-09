La saison 2024-2025 démarre ce mardi

Ligue des Champions, plus belle des compétitions européennes, fait son retour ce mardi 17 septembre 2024. Découvrez les matchs au programme.



La Ligue des Champions fait son retour ce mardi 17 septembre avec une nouvelle formule. Elle débute par une phase de ligue étalée jusqu’à fin janvier et embrayera sur une phase plus classique, avec des rencontres disputées en aller-retour.

Adieu donc à la phase de poules, avec 32 équipes réparties en huit groupes de quatre. Cette année, 36 équipes intègrent un classement unique. Les meilleures participeront ensuite au tournoi à élimination directe.

Champion en titre, le Real Madrid démarre la saison au Santiago Bernabéu devant son public. La Maison Blanche va commencer à défendre son titre face au club allemand Stuttgart. Voici le programme des matchs au programme ce mardi :

Juventus vs PSV, 17h45

Young Boys vs Aston Villa, 17h45

Real Madrid vs Stuttgart, 20h

Bayern vs Dinamo Zagreb, 20h

Sporting vs Lille, 20h

AC Milan vs Liverpool, 20h

