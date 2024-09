La route N’Dali-Nikki-Tchicandou, une fierté pour les usagers

Les nombreux désagréments auxquels les usagers de la route N’Dali-Nikki-Tchicandou sont confrontés font désormais partie du passé. Les travaux de réfection en cours facilitent une meilleure circulation des personnes et des biens dans cette partie du septentrion.

Joie et satisfaction chez les usagers de la route N’Dali-Nikki-Tchicandou. Plus de craintes pour emprunter l’axe. L’infrastructure en cours de réalisation procure plus d’aisance. Dans une interview accordée aux services de communication du gouvernement, ils ont exprimé leur satisfaction.

« Je ne sais même pas comment expliquer l’état de la voie parce que c’était troué de part et d’autre. C’est tellement difficile. A cause des trous de part et d’autre là là, la voie était gâtée, complètement détruite. Maintenant avec l’état de la voie, je tiens à remercier le gouvernement pour ce travail abattu », confie un usager.

« L’année passée, pour voyager, tu as peur même parce qu’il y a des trous partout. Maintenant, vraiment, tu peux circuler comme tu veux 24h/24 sans problème. Je tiens à remercier le gouvernement pour tout ce qu’il fait. Qu’il continue encore à faire plus que ça pour que le pays puisse se développer davantage », témoigne un autre.

Gualbert KOUDOGBO, chef de mission de contrôle sur le chantier a rappelé quelques caractéristiques de la route. Il s’agit selon lui, d’un itinéraire en deux sessions, mais reçu en un lot. « De N’Dali à Nikki qui fait 54,6 Km, et de Nikki à Tchicandou-frontière du Nigéria, qui fait 33 Km environ. On a 7 nouveaux ouvrages à y construire. La structure de chaussée est composée de trois couches. La première, la couche de fondation qui est recyclée avec en linéaire, 1,5% de ciment. Après, on a une couche de base en grave bitume de 11 cm, et la couche de roulement de 5 cm en béton bitumineux à module élevé », a-t-il expliqué. « C’est une voie de grande importance qui dessert les grandes communes de N’Dali, de Nikki et Tchicandou, ainsi que le Palais royal de Nikki », a ajouté le chef de mission de contrôle, rassurant de l’achèvement des travaux à date.

La réfection de la route N’Dali-Nikki-Tchicandou est une infrastructure qui améliore la sécurité routière dans cette région du Bénin. Elle soulage les difficultés des transporteurs, et favorise non seulement les échanges commerciaux au plan local, mais aussi, ceux avec les pays voisins, le Nigéria notamment.

