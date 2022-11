La répression pour non-port de casque reportée

L’opération de répression pour non-port de casque annoncée pour démarrer, ce mardi 15 novembre 2022, a été reportée de quelques jours. Le porte-parole de la police républicaine en donne les raisons.

La phase répressive du port de casque obligatoire pour les conducteurs et passagers des engins à deux ou trois roues n’a pas commencé ce mardi 15 novembre 2022.

Selon le porte-parole de la police républicaine, le capitaine Eric Orou Yerima une rencontre tenue dans la matinée de ce mardi a permis d’évaluer les tâches de chaque partie dans le processus devant conduire à la mise en œuvre de la phase répressive du port obligatoire de casque.

A l’issue de la rencontre, il a été décidé d’organiser une conférence de presse.

La phase répressive va démarrer à l’issue de la conférence de presse prévue pour vendredi 18 novembre 2022.

La conférence de presse se tiendra à Porto-Novo, à l’ex-direction générale de la gendarmerie nationale.

Les motocyclistes ou leurs passagers sans casque seront purement et simplement interpellés lors de l’opération qui se déroulera sur toute l’étendue du territoire national. Les engins des contrevenants seront saisis et ceux-ci contraints à payer une amende au Trésor public avant le retrait de l’engin.

