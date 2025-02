La production de riz au Bénin a doublé en trois ans

En l’espace de 03 ans, la production de riz au Bénin a presque doublé passant de 406 000 tonnes en 2020 à près de 712 000 tonnes en 2023, dépassant l’objectif de 700 000 tonnes initialement prévu. Ceci, grâce à l’appui technique et financier de la Banque africaine de développement (BAD).

Le Groupe de la Banque africaine de développement a financé deux projets au Bénin dans le cadre de la stratégie pays 2022-2026. Il s’agit du Projet d’appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l’Ouémé et du Projet d’appui à la production vivrière et de renforcement de la résilience dans les départements de l’Alibori, du Borgou et des Collines, lesquels ont apporté « un souffle nouveau » aux producteurs agricoles béninois, selon la revue à mi-parcours du Document de stratégie pays 2022-2026 de la BAD, publiée le 11 février 2025.

A travers ces deux initiatives de l’institution financière, 1 022 hectares de terres hydro-agricoles et 6 522 hectares de bas-fonds ont été aménagés dans le pays. Selon le document, la production de riz au Bénin a presque doublée, passant de 406 000 tonnes en 2020 à près de 712 000 tonnes en 2023, dépassant l’objectif de 700 000 tonnes initialement prévu.

De belles performances ont été enregistrées dans plusieurs autres filières telles que le maïs, qui grimpe et atteint un niveau record de 1,7 million de tonne en 2023, contre 1,5 million de tonnes en 2020.

Par ailleurs, la part de la production de l’anacarde transformée selon le document de la BAD, a plus que doublé sur la période, 40,26% contre 19 %, grâce aux activités de transformation de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ).

Des progrès significatifs ont aussi été réalisés dans la production de lait, 125,25 millions de litres en 2023 contre 115 millions de litres en 2021, ainsi que pour la viande, avec une production de 108 000 tonnes en 2023 contre 87 000 tonnes en 2021.

Le portefeuille actif du Groupe de la Banque pour le Bénin comprenait 16 opérations totalisant un montant de 1,2 milliard de dollars, à la date du 1er janvier 2025,

