La procédure bancaire exigée pour le transfert de joueurs

La Fédération Béninoise de Handball (FBHB) œuvre à la transparence et à la traçabilité dans les transferts des joueurs au niveau national.

« A partir de cette saison sportive 2022, toutes les transactions financières relatives au transfert de joueurs au plan national doivent être faites par procédure bancaire sur le compte de la Fédération (…) qui, à son tour, se chargera du disparshing aux bénéficiaires conformément aux dispositions statutaires et aux accords conclus entre les différentes parties », informe la Fédération Béninoise de Handball (FBHB) dans une lettre adressée aux présidents de Ligues régionales et de Clubs. L’objectif est de se conformer à la procédure de la faîtière (CAHB et IHE) et la recherche d’une bonne crédibilité vis-à-vis des partenaires, a indiqué Calixte B.Z. Adankpo, secrétaire général de la FBHB à travers une lettre.

M. M.

5 avril 2022 par