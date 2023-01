La première pluie de 2023 a frappé fort

Ce Samedi 28 janvier, de nombreuses localités de la municipalité d’Abomey-Calavi ont enregistré la première pluie de l’année 2023. Résultats, d’énormes dégâts matériels.

L’arrondissement d’Akassato a connu d’énormes dégâts matériels ce samedi. Ceci, pour cause la première pluie de la nouvelle année 2023. Et donc, de nombreux habitants du quartier de Domè Zekanmey dans Akassato municipalité d’Abomey-calavi vont dormir sans toiture dès ce jour et peut-être pour plusieurs jours ou mois. Si le bilan provisoire fait cas d’un blessé, il faut rappeler que plusieurs maisons ont perdu complètement leur toiture.

Larmes aux yeux, les sinistrés appellent à l’aide des personnes de bonne volonté face à cette surprise désagréable.

Josué SOSSOU

28 janvier 2023 par ,