La position du Bénin sur le conflit en Ukraine

Le Secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a donné, ce mercredi, la position du Bénin sur l’invasion militaire de la Russie en Ukraine.

« Le Bénin, à l’instar de la communauté internationale, reste préoccupé et attentif à la situation » en Ukraine suite à l’intervention militaire de la Russie, a déclaré le Wilfried Léandre Houngbédji, Secrétaire général adjoint du gouvernement, mercredi 02 mars 2022, en marge du Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement a rappelé les propos du chef de l’Etat Patrice Talon lors des échanges de vœux avec le corps diplomatique le 21 janvier 2022. La communauté internationale doit privilégier la voie du dialogue dans la résolution des conflits. Cette exhortation du président est encore d’actualité, selon le porte-parole du gouvernement Ainsi, « (…) le gouvernement béninois en appelle à un retour rapide à l’ordre normal des choses afin que la paix ne soit pas davantage menacée dans le monde », a indiqué Wilfried Léandre Houngbédji. En ce qui concerne les Béninois bloqués dans le conflit ukrainien, le porte-parole indique que le gouvernement tient au sort de « nos compatriotes qui vivent dans cette région que ce soit la Russie que ce soit l’Ukraine. (…) C’est pour cela que le ministère des Affaires étrangères et de la coopération a instruit l’Ambassadeur du Bénin qui couvre la région, à l’effet de prêter une attention, particulière à la situation de nos compatriotes qui pourraient avoir besoin d’être assistés, d’être secourus pour se déplacer. (…) Le Gouvernement fera tout son possible pour les préserver », a précisé le Secrétaire général du gouvernement.

M. M.

2 mars 2022 par