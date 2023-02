Réélu à la tête du parlement béninois, Louis VLAVONOU a livré son premier message au terme de la plénière consacrée à l’installation des députés de la 9e législature dimanche 12 février 2023. Dans son message, il a apprécié le processus ayant abouti à l’élection des 109 députés après le scrutin législatif du 08 janvier dernier.

Louis VLAVONOU reprend le perchoir à l’Assemblée nationale. Il a été réélu dimanche 12 février 2023 pour présider la législature de transition qui va durer 03 ans. Dans son discours d’investiture, il dit avoir pris les rênes de la 9e législature « dans un contexte spécial » en ce que le processus électoral de janvier 2023 avec l’ouverture du jeu politique à l’ensemble de la classe politique, a favorisé une décrispation de l’atmosphère, et a permis que les élections renouent avec la bonne ambiance, la fraternité toujours vécue. « La peur cette fois-ci a cédé place à la paix d’esprit », a-t-il laissé entendre. Pour lui, la paix n’est pas « une pure absence de conflit ». Elle ne se borne pas à assurer l’équilibre de forces adverses ; et ne provient pas non plus d’une domination despotique ; elle relève plutôt d’une « œuvre de justice », a signifié le président de l’Assemblée nationale. Il a par ailleurs souligné que « la paix n’est jamais chose acquise une fois pour toutes, mais elle est sans cesse à construire ».

Après l’élection des membres du bureau de l’Assemblée nationale, les députés sont convoqués mardi 14 février au palais des gouverneurs pour l’élection des membres des autres organes de l’institution parlementaire.

F. A. A.

