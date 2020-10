La période prolongée de deux semaines

L’initiative "portes ouvertes sur l’Etat-Civil " lancée par le maire de Bohicon Rufino d’Almeida est prolongée de deux semaines.

Entamée le lundi 21 septembre 2020 à Bohicon, la semaine de l’Etat-Civil permet aux citoyens de la ville carrefour d’entrer en possession de leurs différents actes de l’état civil. L’opération consiste à distribuer gratuitement aux populations les actes de l’Etat civil à savoir : actes de naissance, de mariage, de décès et autres documents restés sans signature depuis plus d’une dizaine d’années à la mairie.

Au regard du succès de l’opération qui a pris fin le 26 septembre dernier, le maire de la commune a décidé de la prolongation de deux semaines.

Les citoyens peuvent se rendre dans les bureaux des dix arrondissements de Bohicon et de la mairie de 8 h 30 à 18 h 30 pour retirer leurs actes d’Etat-Civil.

A.A.A

4 octobre 2020 par