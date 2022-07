Une délégation conduite par Imorou Bouraïma a déposé, ce mercredi 20 juillet 2022, le dossier de candidature de la liste « Allons plus loin » du président sortant de la Fédération béninoise de football (FBF), Mathurin de Chacus. Deux nouvelles têtes figurent aussi sur cette liste.



La commission électorale mise en place pour l’élection des membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football a enregistré, ce mercredi, le dossier de candidature du président sortant. « Allons plus loin », c’est la liste que conduit Mathurin de Chacus, candidat à sa propre succession pour le renouvellement des membres du comité exécutif de la FBF. On note aussi sur cette liste, les noms de Bruno Didavi, président de l’Union sportive de Pobè, et de Gilles Gbaguidi, président de Espoir de Savalou. Ils sont candidats pour intégrer le prochain comité exécutif de la FBF.

L’enregistrement des dossiers de candidature s’achève ce mercredi 20 juillet à la commission électorale. Chaque liste de candidatures doit comporter 19 membres dont au moins une femme.

Selon le calendrier établi, l’élection aura lieu le 20 août prochain.

Le président sortant, Mathurin de Chacus bénéficie de nombreux soutiens dont celui de Lionel Talon, président de Coton FC.

F. A. A.

