La flambée des prix préoccupe la Conférence épiscopale

Les évêques du Bénin ont tenu en fin de semaine écoulée, la session ordinaire de la Conférence épiscopale. Le clergé catholique au cours de ces assises, a examiné plusieurs sujets dont la flambée des prix sur les marchés.

La situation socio-économique du pays préoccupe les évêques.

Au cours des travaux de la 65ème session, ils se sont prononcés sur plusieurs questions dont celles relatives à la cherté de la vie et à la flambée des prix sur les marchés. A travers le communiqué final rendu public au terme des travaux, Mgr Victor Agbanou et ses pairs ont invité le gouvernement à prendre des mesures pour soulager les populations, et surtout, les couches sociales les plus défavorisés.

F. A. A.

25 janvier 2022 par