La date du 29 mars pose problème pour les Guépards

Encore et encore une polémique concernant le prochain match de la 4e journée des éliminatoires de la CAN entre le Rwanda et le Bénin.

A quoi assiste-on ! Un désordre bien organisé ? Il en va de la crédibilité de la CAF. Alors que le match retour des éliminatoires entre le Bénin et le Rwanda est prévu pour le lundi 27 Mars, la Fédération béninoise de football au reçu au moins deux courriers dans la journée du vendredi 24 mars. Dans un premier courrier, la rencontre était prévue pour le lundi 27 mars. Ensuite, le 28 dans un second courrier puis le 29 mars selon le dernier courrier. Une seule certitude. Le match aura lieu au stade Pelé de Kigali, interdit d’accès au public.

Mais cette nouvelle date fait polémique. En effet, le 29 Mars n’est pas une journée FIFA. Aucune rencontre internationale ne peut se tenir. De même ,les internationaux béninois ont l’obligation de rejoindre leur club au plus tard le 30 mars. S’ils jouent le 29, ils seront pas en mesure de rejoindre leur équipe respective en France, en Turquie, en Roumanie etc à temps au risque de payer des amendes à leur employeur.

Le Bénin ayant fait trop de concession en acceptant jouer le match retour sur un stade non homologué et suspendu , est dans son droit d’exiger, de la CAF la date du 28 mars précédemment retenue. Un report serait fatal également pour les Guépards eu égard à leur expérience avec la Sierra Léonce.

