La convention de partenariat Gouvernement-ANCB signée

Le ministre d’État chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye BIO TCHANE et le président de l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB), Luc Sètondji ATROKPO ont procédé à la signature, ce vendredi 28 janvier 2022, de la Convention de partenariat entre le gouvernement et les Communes. La signature de ladite convention s’inscrit dans le cadre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation au Bénin.

Pour la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation au Bénin, le gouvernement et les communes du Bénin disposent désormais d’une Convention de partenariat. Elle vise à tracer un cadre de coopération et de transparence pour une mise en œuvre efficace de ladite réforme, telle qu’en dispose la loi N° 2021-14 du 21 octobre 2021 portant Code de l’Administration Territoriale du Bénin.

Un acte fort que le président de l’ANCB, Luc Sètondji ATROKPO a salué. Pour le maire de la ville de Cotonou, la signature de ce partenariat, marque le démarrage effectif de la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation.

Selon le ministre d’Etat en charge du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, la convention-cadre avec les communes du Bénin est structurée sous la forme d’un partenariat sur les principaux acquis de la réforme. Abdoulaye BIO TCHANE a évoqué entre autres, la catégorisation des communes ; les rémunérations mensuelles y compris les avantages des maires, des adjoints au maire, des secrétaires exécutifs, des présidents de commission, des chefs d’arrondissement, des conseillers communaux et des chefs de village ou de quartier de ville ; la mise en place du fichier national des principales fonctions administratives et techniques des mairies ; les conditions à remplir par les personnes qui désirent participer à l’appel public à candidatures pour les principales fonctions administratives et techniques des mairies ; la date de prise d’effet des avantages et de prise de fonction des secrétaires exécutifs ; la création d’une cellule chargée du suivi de la gestion des communes ; et le renforcement de capacités des élus et agents communaux.

« A travers cette convention, nous nous donnons ainsi le moyen de réussir la réforme dans une dynamique intégrée et inclusive où les acteurs majeurs que constituent le Gouvernement et l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) collaborent pour la promotion du développement local et le bien-être des populations » a souligné le ministre d’Etat.

La cérémonie de signature de la convention de partenariat a été marquée par la présence du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël AKOTEGNON, des membres du cabinet du ministre d’État et ceux du bureau de l’ANCB.

F. A. A.

28 janvier 2022 par