La compagnie Corsair dessert le Bénin 3 fois par semaine

Le vol inaugural de Corsair à destination de Paris-Orly a lieu le 8 novembre 2022 à 23h55. L’avion a atterri en provenance de Paris-Orly à l’aéroport de Cotonou, ce même jour, à 17h30. Pour l’occasion, de nombreuses personnalités du gouvernement ont participé à cet événement. Dès à présent, la compagnie aérienne propose 3 fréquences par semaine vers Paris, permettant ainsi de faciliter les déplacements entre le Bénin et la France. Ces vols réguliers seront opérés en Airbus A330-300 dotés de 3 classes de voyage (Business, Premium, Economy) permettant de proposer une offre de qualité à des tarifs très compétitifs.

Avec son vol inaugural Cotonou/Paris-Orly du 8 novembre 2022, Corsair confirme son ambition d’accroître sa présence sur le continent africain qui constitue depuis toujours un pilier de développement de son réseau. Pour ce lancement, Corsair a travaillé en étroite collaboration avec les Autorités béninoises. La compagnie aérienne dessert Paris, à raison de 3 fréquences par semaine (mardis, jeudis, dimanches), en vols directs, toute l’année. Les ventes sont ouvertes sur le site de Corsair et dans les agences de voyage.

Cette nouvelle ligne permettra de soutenir le développement économique et touristique du Bénin et donne également des perspectives de croissance dans le transport du fret. En tant que transporteur aérien, Corsair a un rôle à jouer pour soutenir pour améliorer la connectivité, en permettant l’accès au transport aérien à un plus grand nombre de personnes grâce à des tarifs très compétitifs, ainsi qu’à favoriser les échanges entre les acteurs économiques des deux pays.

Un voyage tout confort à des prix très compétitifs

Les vols sont opérés en Airbus A330-300 permettant d’accueillir 298 passagers dont 18 en Business, 12 en Premium et 268 en Economy. Les classes Business et Premium bénéficient d’un excellent standard de confort, notamment la classe premium qui a été élue N°1 du marché par Flight Report (2019).

Grâce à cette configuration tri-classes, Corsair propose une large gamme de produits, qui répond aux attentes de tous les segments de clientèle. Les sièges très confortables sont tous dotés d’écrans individuels et tactiles avec un programme de divertissements à bord très complet.

De plus, grâce au programme de fidélité unique et innovant Corsair, les clients pourront capitaliser des avoirs en euros à chaque voyage.

Le soin apporté à la restauration à bord ainsi que la qualité de service et l’attention aux clients, sont des qualités reconnues des équipages et réputées de la compagnie. Depuis toujours, les équipages Corsair possèdent une excellente réputation dans ce domaine.

La compagnie aérienne Corsair opère ses vols depuis Paris Orly, un aéroport très récemment modernisé, à taille humaine, et permettant un accès rapide à Paris. L’aéroport de Paris-Orly est proche de Rungis international, le premier marché mondial de produits frais, un atout considérable pour les exportateurs béninois. Des connexions sont possibles pour les passagers sur toutes les destinations du réseau Corsair ainsi que sur des destinations européennes grâce au hub de l’aéroport Paris Orly.

Pascal de Izaguirre, Président Directeur général de Corsair : « Nous avons inauguré la desserte le 8 novembre 2022. Je salue et remercie les équipes du gouvernement béninois pour leur collaboration efficace et constructive qui a permis de concrétiser rapidement l’ouverture de cette nouvelle ligne. Le programme de développement économique, culturel et touristique du gouvernement est très prometteur, notre mission de transporteur aérien est de le soutenir en créant les conditions de connectivité aérienne optimale vers la destination Bénin. Notre volonté est et restera de développer la coopération déjà initiée avec les autorités pour le succès de cette nouvelle desserte, qui va soutenir la croissance économique, le rayonnement touristique du pays, et offrir un transport aérien régulier de grande qualité à des prix très compétitifs. »

– Programme – vols directs Cotonou / Paris-Orly

Depuis Cotonou, les mardis, jeudis et dimanches (en heures locales)

– Départ de Cotonou à 23h55

– Arrivée à Paris-Orly à 06h25

Depuis Paris-Orly, les mardis, jeudis et dimanches (en heures locales)

– Départ de Paris-Orly à 15h20

– Arrivée à Cotonou à 21h40

Tarifs°

➔En Economy : à partir de 299 000 francs CFA TTC/personne (aller/retour avec un bagage en soute)

➔En Premium : à partir de 610 000 francs CFA TTC/personne (aller/retour avec un bagage en soute)

➔En Business : à partir de 1 477 000 francs CFA TTC/personne (aller/retour avec un bagage en soute) ° hors frais d’agence

A propos de Corsair

Compagnie aérienne française régulière long courrier, Corsair emploie 890 collaborateurs. Elle transporte 1,5 million de passagers par an. Corsair opère des vols réguliers vers les Caraïbes (Guadeloupe, Martinique, Punta Cana), l’océan Indien (La Réunion, l’île Maurice, Mayotte), l’Afrique (Côte d’Ivoire, Mali et le Bénin) et le Canada (Montréal).

Corsair opère depuis Paris/Orly, Lyon, Marseille, Bordeaux et Nantes.

9 novembre 2022 par