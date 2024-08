La campagne d’orientation et d’octroi de demi-bourses s’ouvre ce 19 août à ESM-BENIN

Dans son ambition à assurer l’insertion professionnelle des jeunes diplômés, l’Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN) organise dès ce lundi 19 août, l’édition 2024 de la campagne d’orientation et d’octroi de demi-bourses aux nouveaux bacheliers. Le top sera donné sur les sites de Porto-Novo et à Cotonou.

« Bien choisir sa filière, le gage d’une insertion professionnelle assurée », c’est le thème retenu pour la campagne d’orientation et d’octroi de demi-bourses cette année 2024, à l’Ecole Supérieure de Management. Au total, 06 programmes seront développés au profit des jeunes bacheliers à l’occasion de ces séances. Il s’agit de :

-Orientation et conseils

– Choix de filières sur la plateforme www.apresmonbac.bj

– Présentation des offres « ESM-BENIN »

– Opportunité de demi-bourses ESM-BENIN

– Informations sur les études à l’IFIC en France avec ESM-BENIN

– Formation sponsorisée en informatique attestée.

A travers la série de séances d’orientation qui seront organisées sur les différents sites, ESM-BENIN offre l’opportunité à de milliers de jeunes béninois d’opérer un choix raisonné de filière, qui leur évite toute déperdition, et des échecs répétés. A l’Ecole Supérieure de Management, c’est également des séminaires spécialisés et de partage d’expériences avec des experts et autres acteurs du monde des affaires.

La formation à la carte, l’apprentissage de l’Anglais et du Chinois, la formation en informatique appliquée, le permis de conduire catégorie B, les activités sportives et culturelles et bien d’autres, sont de atouts qui forgent la personnalité des étudiants en fin de formation, faisant d’eux, des profils recherché sur le marché de l’emploi.

L’Ecole Supérieure de Management est ouverte aux titulaires du Baccalauréat, aux personnels des entreprises publiques et privées, et aux personnes soucieuses de construire leur vie professionnelle à travers une formation orientée. Les inscriptions ouvertes depuis quelques jours se poursuivent sur les différents sites.

ESM-BENIN, LE CHEMIN VERS L’EMPLOI !

22 août 2024 par