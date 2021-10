La SIPI Bénin offre des fournitures scolaires à 1400 écoliers de Tangbo

Les écoles primaires publiques Anavié, Agbodjèdo et Houézè dans l’arrondissement de Tangbo, commune de Zè bénéficient d’un don de fournitures scolaires de la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI-Bénin) et de ses partenaires, Énergie Bénin, CGTS (Compagnie Générale de Travaux et Services) et Mapolo Sarl. La cérémonie de remise du don a eu lieu vendredi le 08 octobre 2021 à l’EPP Anavié en présence de la responsable à la communication de la SIPI Irmine Gnidéhou, du deuxième adjoint au maire de Zè Bernard Houédénou, du chef d’arrondissement de Tangbo, des directeurs des écoles concernées et des représentants des parents d’élèves et chefs des villages.

La Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI-Bénin) sème la joie dans les cœurs de 1400 enfants des écoles primaires publique Anavié, Agbodjedo et Houezè à travers un don de fournitures scolaires d’une valeur totale de 5.000.000 FCFA. Le don offert est composé de cahiers, stylos, ardoises, gomme, crayons, taille crayon. Issue d’un partenariat public-privé entre le gouvernement béninois et le groupe Arise ayant en charge la construction et la gestion de la GDIZ ( Zone industrielle de Glo-Djigbé), la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI-BENIN) a pour mission de participer à l’industrialisation du Bénin tout en veillant au bien être des communautés. « L’acte que nous posons aujourd’hui s’inscrit donc dans la droite ligne de notre volonté de prendre part au développement des communautés béninoises en étant à leurs côtés spécialement pendant cette reprise de classes de nos enfants », a déclaré la responsable à la communication de la SIPI.

Selon le directeur de l’EPP Anavié, ce don de fournitures scolaires est la toute première dans l’histoire de ce village. « Ce geste sera gravé dans l’histoire d’Anavié parce que nous n’avons jamais connu un tel événement. Nous avons l’habitude de recevoir des gens qui viennent donner des fournitures scolaires aux enfants démunis mais pas à tous les élèves », a indiqué Coovi Remond Yèhouénou. Il n’a pas manqué de remercier les donateurs.

« En dehors de la mission que le gouvernement vous a confiée, vous avez choisi non seulement de créer au sein de notre commune des emplois mais volontairement vous donnez la main au social en organisant ce jour la cérémonie de remise de fournitures scolaires à nos enfants. Soyez en remercié. », a affirmé le deuxième adjoint au maire de Zè, Bernard Houédénou.

Bernard Houédénou a aussi remercié le gouvernement du Président Patrice TALON pour son regard bienveillant en direction de la commune de Zè. Le Projet d’aménagement et de viabilisation de la zone industrielle de Glo-Djigbé dans les communes de Tori-Bossito et de Zé vise à promouvoir le Mode In Bénin à travers la transformation des produits locaux.

