La SIPI-BENIN fait don de kits scolaires aux élèves de Tangbo

La Société des Investissements et de Promotion de l’Industrie (SIPI-BENIN) a fait don mardi 25 octobre 2022, de kits scolaires aux élèves de l’arrondissement de Tangbo, dans la commune de Zè. La cérémonie de remise officielle de kits a été marquée par la présence du directeur général de la SIPI-BENIN, Béhéton LETONDJI, du maire de la commune de Zè, Moussa AMADE, du chef de l’arrondissement de Tangbo, Didier ANAGONOU, des enseignants et élèves.

Au-delà de sa mission d’aménagement, de promotion et d’exploitation de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé-Zè, la SIPI-BENIN fait des actions sociales au profit des populations de Tangbo, arrondissement qui abrite la GDIZ. 2800 kits scolaires ont été distribués aux élèves ce mardi 25 octobre 2022. Pour réaliser cette action, la SIPI-BENIN soutenue par ses partenaires, a décaissé une somme de 10 millions FCFA.

Au nom des directeurs des écoles bénéficiaires, le directeur de l’EPP d’Agbodjèdo a exprimé ses remerciements à la SIPI-BENIN. Les kits offerts selon Jean-Charles FAHALA, viennent à point nommé car, 06 semaines de cours après la rentrée scolaire, nombreux sont ces enfants qui manquent encore du nécessaire pour suivre les cours. Profitant de l’occasion, il a évoqué quelques doléances relatives à la clôture de l’EPP d’Agbodjèdo, le bloc de latrines, de cuisine, etc.

Le don de kits scolaires selon le maire de la commune de Zè, est un geste salutaire qui contribuera à l’amélioration des résultats scolaires et au taux de scolarisation dans l’arrondissement de Tangbo. Au nom de tout le conseil communal, Moussa AMADE a exprimé sa gratitude à la SIPI-BENIN et à ses partenaires. L’autorité communale a pour finir, invité les bénéficiaires à faire un bon usage du don qui leur est fait.

« La SIPI-BENIN dans son élan de solidarité ne cesse de combler un vide en ce temps de conjoncture que connait les parents », a confié Inès ADOVE, porte-parole des élèves. C’est la 2e fois de suite que la société offre des kits aux apprenants afin de leur permettre de bien travailler en classe, a-t-elle témoigné exprimant sa reconnaissance et celle de ses camarades. Inès ADOVE a souhaité que l’aventure qui vient de commencer se poursuive pour des gestes encore plus grands.

L’éducation des enfants, une priorité pour la SIPI-BENIN

« L’éducation de nos enfants représente pour SIPI-BENIN S.A, une priorité car c’est au cours de la petite enfance et de l’enseignement primaire que les enfants acquièrent les compétences fondamentales pour leur avenir », a souligné le directeur général de la SIPI-BENIN. La cérémonie de remise de kits s’inscrit dans la droite ligne de la volonté de la société dont il a la charge, de participer au développement des communautés béninoises en étant à leurs côtés, et spécialement pendant cette reprise scolaire, a-t-il ajouté après une brève présentation de la GDIZ, et du bilan après un an d’exploitation.

Béhéton LETONDJI a par ailleurs invité les parents à rester à l’écoute de leurs enfants et à les accompagner dans leur apprentissage afin qu’ils puissent réussir leurs études et participer au rayonnement du Bénin.

Après avoir formulé le vœu d’une « brillante année scolaire pleine de réussite » aux apprenants, il les a exhortés à la sagesse, au travail et à l’assiduité afin de réussir leurs études scolaires.

Les écoles primaires publiques de Anavié, Agbodjèdo, Djitin-Aga, de Houézè, et le CEG de Tangbo sont les établissements qui ont bénéficié des kits cette année. 2800 kits ont été distribués contre 1400 l’an dernier.

F. A. A.

Quelques images

