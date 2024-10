La SGDS acquiert un dispositif innovant pour la collecte et le traitement des déchets

Les entreprises partenaires de la Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS) disposent de nouveaux dispositifs de pré collecte qui leur permettent de mieux effectuer les travaux de collecte et de traitement des déchets. Ces équipements innovants ont été officiellement lancés dans la matinée de ce lundi 28 octobre 2024 à la base logistique de la SGDS sis à Abomey-Calavi, en présence du directeur général, Gilles AMOUSSOU, des chefs service, et autres responsables de la société.

En vue d’offrir une expérience inédite en matière de gestion des déchets et de salubrité publique, la SGDS renforce le dispositif de travail des opérateurs. Un important lot de matériels a été mis à la disposition des Petites et moyennes entreprises (PME), sélectionnées pour la deuxième génération de contrat de trois ans pour la collecte et le traitement des déchets dans les communes du Grand Nokoué (Ouidah, Cotonou, Abomey-Calavi, Sèmè-Podji, Porto-Novo), et Parakou. Les équipements mis à la disposition de ces PME sont composés entre autres de tricycles, tracteurs, camionnettes, etc) et de nouveaux équipements de protection individuelle (EPI).

Larrys AKUESON, chef service salubrité à la SGDS SA a rappelé les deux volets des activités opérationnelles de la SGDS : les travaux de balayage, de piquetage et de désherbage des rues revêtues et espaces publics, et les travaux de curage des ouvrages d’assainissement fluvial. Pour ce qui concerne le premier volet (balayage, piquetage et désherbage), les balaies, les cônes, les tricycles sont utilisés pour enlever tous les déchets issus du balayage. La grande innovation à l’en croire, est relatif à l’apport de panneaux lumineux qui s’allument et signalent au loin le chantier de désensablement la nuit. « L’uniforme des agents disposent de tissus fluorescents très adaptés aux travaux de désherbage. Ces derniers utilisent également des lampes frontales qui […] éclairent la voie et signalent leur position aux usagers », a expliqué le chef service.

Quant au second volet, relatif aux travaux de curage des ouvrages d’assainissement pluvial, le dispositif est également renforcé en tenant compte des insuffisances contenues dans le dispositif passé. « L’heure de fin des travaux a été revue en ce qui concerne le curage qui finit désormais à 16h obligatoirement, et au plus grand tard à 22h, toutes les boues sont ramassées pour libérer les chaussées et permettre aux usagers de la voie de rentrer tranquillement chez eux », a expliqué le chef service.

Gilles AMOUSSOU, directeur général de la SGDS a rappelé l’objectif de la SGDS au démarrage de ses activités il y a environ 04 ans ; celui de rendre les villes plus propres et offrir un cadre de vie sain aux populations. Durant cette période d’essai, plusieurs objectifs ont été atteints, et l’ambition à travers le lancement de ces nouveaux équipements, est d’aller encore plus loin.

Des assurances pour un meilleur service

Le directeur général de la Société de gestion des déchets a rassuré le public sur les différentes plaintes enregistrées jusque-là.

Du point de vue de la salubrité, notamment la visibilité des agents, ces derniers selon le directeur général, sont plus visibles dans la nuit grâce aux nouvelles tenues que la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) a fournies. Le dispositif de sécurisation des chantiers de balayage fait-il savoir, a été également renforcé avec des panneaux lumineux plus de plots, pour faire face aux difficultés constatées et améliorer l’existant.

Selon Gilles AMOUSSOU, pour ce qui concerne la pré collecte, différents défis ont été relevés. Le plus important relève-t-il, est « d’adapter autant que possible le matériel aux différentes zones dans lesquelles la SGDS intervient » ; les zones inondables, des zones à dépression très sablonneuses, a énuméré le DG rappelant l’objectif qui consiste à desservir tous les ménages en tout temps et en toute saison.

La SGDS selon son directeur général, a également pris l’engagement d’accompagner ses partenaires dans cette desserte quotidienne. « Le transport des déchets qui sont collectés au niveau des ménages que nous assurons en direct avec nos matériels sera aujourd’hui renforcé avec plus de célérité, plus de discipline », a-t-il souligné évoquant la réorganisation au niveau des boues de vidange, afin d’améliorer la qualité du service, et le travail des vidangeurs.

La facturation du service d’enlèvement des déchets dans les ménages, c’est la grande annonce faite à l’occasion de la cérémonie de lancement des nouveaux équipements.

Quelques images

F. A. A.

29 octobre 2024 par ,