La Police française confirme la bonne nouvelle pour Odile Ahouanwanou

Depuis le mardi 10 septembre 2024, Odile Ahouanwanou, athlète béninoise licenciée au Stade Sottevillais, triple championne d’Afrique de l’heptathlon, avait disparu. Ceci, après avoir déposé son enfant chez l’assistante maternelle. Mais, ce vendredi 27 septembre 2024, elle est rentrée chez elle saine et sauve selon ce qu’a rapporté la police nationale de la Seine-Maritime.

La disparition d’Odile Ahouanwanou avait ému le monde sportif. Acteurs sportifs et influenceurs n’ont pas manqué de lancer les appels pour retrouver l’athlète béninoise. Et désormais ce vendredi, on peut avoir la paix au cœur. Sur X, la police indique qu’Odile Ahouanwanou est rentrée chez elle, saine et sauve.

#AppelATemoin | Odile AHOUAWANOU est rentrée chez elle saine et sauve cette nuit.

— Police nationale 76 (@PoliceNat76) September 27, 2024

Licenciée au Stade Sottevillais 76, entraîneuse des jeunes, Odile Ahouanwanou est une athlète de renommée internationale. Représentant le Bénin, elle a remporté trois fois la médaille d’or en heptathlon aux championnats d’Afrique, et a participé aux Jeux olympiques de Londres et de Tokyo, étant même porte-drapeau de sa délégation.

