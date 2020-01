La Police Républicaine reçoit 55 véhicules neufs

Encore de nouveaux moyens à la Police républicaine. Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique Sacca Lafia a procédé ce mercredi 29 janvier 2020, à la remise des clés de 55 véhicules à la Police Républicaine. La cérémonie officielle de remise des clés des pick-up s’est déroulée à la base de l’unité fluviale de la police à Cotonou. Une cérémonie qui a en présence des autorités de la hiérarchie policière.

Les matériels roulants remis à la Police républicaine sont composés de 20 Toyota Hilux et 35 Nissan 4x4 Off Road, qui seront répartis suivant les besoins des unités. Ce lot de matériels fait suite aux 66 véhicules et autres motos reçus il y a quelques mois.

Se réjouissant de ce geste du gouvernement, le Directeur Général de la Police Républicaine, le Contrôleur Général de Police, Soumaïla Yaya, a promis en faire bon usage.

Le Ministre de l’Intérieur n’a pas manqué de rappeler les ambitions du gouvernement pour la Police Républicaine à travers une série de projets énumérés, notamment la construction d’un Quartier Général, la construction de 155 commissariats et de 12 Directions Départementales de la Police Républicaine, déjà pris en compte par le budget de l’Etat exercice 2020.

Conscient d’assurer la sécurité des personnes et des biens et mettre fin au banditisme sous toutes ses formes, le gouvernement ne cesse de jouer sa partition. Il vient une fois encore de le prouver à travers la mise à disposition de ces moyens roulants.

