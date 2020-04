La Haac définit les règles de jeu

Au cours d’une séance de travail tenue ce mercredi 22 avril 2020, les conseillers de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) ont défini de nouvelles mesures pour la gestion de la campagne médiatique dans le cadre des élections communales et municipales du 17 mai prochain.

Selon les nouvelles dispositions, l’institution chargée de régulation des médias au Bénin interdit aux organes de presse la diffusion de chansons, jeux, spots, communiqués, proverbes, récits satiriques, caricatures et toute autre production qui sont de nature à inciter à la haine, à mettre en péril la cohésion nationale, à dénigrer ou à s’attaquer à un parti politique ou un candidat. A cela s’ajoute la diffusion de sondages en rapport avec les élections communales, et la revue de presse quelque soit la langue, ne sera diffusée.

L’autre décision importante de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication est l’interdiction formelle de couverture d’activités politiques à des fins propagandistes des partis politiques.

Conscient de la difficulté que pourrait provoquer ces mesures aux organes de presse, le président de la Haac, Rémi Prosper Moretti, invite les médias à faire ce sacrifice. Une subvention avec l’aide de l’Etat leur sera accordée pour compenser le manque à gagner, a-t-il annoncé.

