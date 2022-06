La HAAC du Bénin en évaluation par le CSA Belgique

Une mission d’évaluation par les pairs conduite par des experts du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) Belgique se déroule depuis le lundi 13 juin 2022 au siège de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) sous les thématiques « Transparence et autonomie », « Excellence et l’innovation ».

Le président la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), Rémi Prosper Moretti, a procédé, lundi 13 juin 2022, au lancement des travaux de la mission de « revue par les pairs » conduite par des experts du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) Belgique. Pour Rémi Prosper Moretti, la HAAC, dans une démarche volontaire, a accepté de se faire évaluer par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel de la Belgique en vue de l’amélioration des capacités des deux institutions et de faire progresser la régulation indépendante au Bénin et en Belgique. « Le bien-fondé d’une telle démarche et les avantages que l’institution pourrait en tirer notamment en ce qui concerne l’amélioration de la pratique de la régulation et la gestion internes seront évidents », a indiqué le président de la HAAC.

« Nous sommes des spécialistes de la régulation. Nous venons partager entre collègues ce que chacun fait de mieux au bénéfice de notre travail respectif », a indiqué Paul-Eric Mosseray, directeur de la Coopération internationale et de la transition numérique du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel belge.

L’évaluation fait suite à la 5e Conférence des présidents du Réseau Francophone des Régulateurs des médias (REFRAM) tenue en 2017 à Genève où les régulateurs ont souhaité mettre en place un mécanisme structuré et opérationnel de collaboration entre membres à travers le principe de la revue par les pairs. En ce qui concerne l’aboutissement du processus entre les régulateurs béninois et belge, cela remonte à septembre 2021.

