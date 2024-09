La GDIZ satisfait une commande de US Polo Assn, une prestigieuse marque américaine

Après The Childrien’s Place (TCP) aux Etats-Unis et KIABI en France, la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) procède à l’exportation de vêtements « Made in Benin » à US Polo Assn, une autre prestigieuse marque américaine. Cette première exportation est réalisée en partenariat avec INCOM S.P.A, détenteur de la licence de U.S. Polo Assn sur le marché européen.

Nouvelle exportation de vêtements Made in Benin à l’international. La Zone industrielle de Glo-Djigbé, fleuron de l’industrialisation au Bénin a satisfait une commande de US Polo Assn, une prestigieuse marque américaine. L’annonce a été faite jeudi 05 septembre 2024 par la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), structure en charge de l’exploitation et de la promotion de la zone économique spéciale. Cette première exportation comprend une gamme de vêtements de haute qualité conçus selon les normes rigoureuses de U.S. Polo à savoir : Sweat-shirts à capuche ; Polos ; et T-shirts.

Au-delà de la GDIZ, cette première exportation selon le directeur général de la SIPI-BENIN, est une fierté pour tout le Bénin. « Elle témoigne de nos capacités croissantes à produire des textiles de haute qualité qui répondent aux normes internationales », a confié Létondji BEHETON, fier du « pas significatif » que fait le pays dans l’industrie mondiale du prêt-à-porter.

Cette première exportation est rendue possible grâce à un partenariat avec INCOM S.P.A, détenteur de la licence de U.S. Polo Assn. sur le marché européen. Francesco GOZZINI, directeur de production d’INCOM Italie, s’est dit très honoré de collaborer avec la GDIZ. « Ce partenariat témoigne de la qualité et du dévouement présents dans l’industrie textile du Bénin, qui s’accorde parfaitement avec notre engagement à offrir l’excellence dans chaque produit que nous proposons sur le marché européen. L’artisanat et l’attention aux détails dans ces vêtements reflètent les normes élevées que nous maintenons chez INCOM », a-t-il confié très heureux de continuer la « collaboration fructueuse » et d’élargir l’offre d’INCOM avec des vêtements Made in Benin.

Dans le cadre de la collaboration avec INCOM S.P.A, c’est plus d’un million de pièces de vêtements qui seront exportés au cours des prochaines années.

A propos de US Polo Ass

U.S. Polo Assn. est une marque mondialement reconnue, offrant une large gamme de vêtements, accessoires, articles de voyage, montres et chaussures, disponibles dans des grands magasins, des magasins multi-marques, et plus de 1 100 magasins mono-marques dans plus de 130 pays. La marque est étroitement associée à la United States Polo Association (USPA), qui représente le sport du polo aux États-Unis depuis 1890.

F. A. A.

