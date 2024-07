La France ne quitte pas de si tôt l’Euro 2024 en Allemagne. Sans toujours rassurer, l’Equipe des Bleus est encore parvenue à s’en sortir. Cette fois, c’est au terme de la séance des tirs au but contre le Portugal en quarts de finale. Victoire 3-5.

Dans un match où les deux formations ont eu chacune leurs temps forts, c’est finalement la France qui ira défier l’Espagne en demi-finale. Entre une équipe de France impassable depuis le début de l’Euro et un Portugal très solide, emmené par l’énorme Pépé, le choc ne pouvait se jouer qu’après un match nul (0-0) et la séance de tirs au but.

Côté français, Dembélé, Fofana, Koundé, Barcola et Théo Hernandez ont réussi leur tentative. Chez les Portugais, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Nuno Mendes ont marqué alors que Joao Felix a loupé sa tentative en l’envoyant sur le poteau.

La France passe en demi-finale.

J.S

6 juillet 2024 par ,