C’était le gros choc le plus attendu de ces huitièmes de finale de l’Euro 2024. Aidée par un CSC sur une frappe de Klopp Muani, la France sort vainqueur face à la Belgique et se qualifie pour les quarts de finale (1-0).

Encore une fois, sans brillé dans cet Euro 2024, l’équipe de France a décroché sa qualification pour les quarts de finale de l’Euro 2024 en venant à bout de la Belgique (1-0) ce lundi.

Pour la grande majorité du temps de jeu, les deux équipes ont refusé de prendre des risques et la France a continué de faire circuler le ballon sans se montrer réellement plus dangereuse. Il a fallu attendre la 85e minute et un but contre son camp de Vertonghen sur une frappe de Kolo Muani, entré à l’heure de jeu à la place de Thuram (1-0, 85e).

Une qualification sans rassuré pour la France qui a pu compter sur Maignan auparavant pour repousser deux frappes de Lukaku et De Bruyne.

