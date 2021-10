La Fondation MTN offre 200 bons de consultation aux femmes

En ce mois d’« Octobre Rose » dédié à la lutte contre le cancer du sein, la Fondation MTN lance une campagne de sensibilisation à l’endroit de son personnel et des populations, en particulier les femmes. Ce jeudi 21 octobre 2021, elle a entamé la distribution de 200 bons de consultation gratuite pour le dépistage du cancer du sein à l’hôpital Saint Luc de Cotonou.

Sensibiliser sur le cancer du sein et encourager le maximum de femmes à se rendre dans les centres de santé pour se faire dépister ; c’est l’objectif de la campagne organisée par la Fondation MTN dans le cadre d’Octobre Rose. L’entreprise citoyenne a mis à la disposition de l’hôpital Saint Luc de Cotonou, 200 bons de consultation pour le dépistage du cancer du sein. Selon Barnabé Dossa, Représentant le directeur de la Fondation MTN, les femmes ont l’occasion de se faire dépister gratuitement et de bénéficier des conseils des médecins sur l’autopalpation pendant deux jours, (21 et 22 octobre 2021). « Certaines femmes peuvent aussi bénéficier de bons gratuits de mammographie sur prescription du médecin », a-t-il ajouté.

Avant le dépistage gratuit, Dr Omonloto Ella Latoundji a exposé aux bénéficiaires comment faire l’autopalpation mammaire. A l’en croire, le moyen le plus efficace de prévenir le cancer du sein est de le détecter le plus tôt possible. « Il y a beaucoup de femmes qui sont ignorantes du dépistage qu’elles peuvent faire elles-mêmes à travers l’autopalpation. Le cancer du sein est une tumeur maligne qui se développe aux dépens des cellules des canaux du sein. On découvre la plupart des cas, à un stade avancé, où le cancer s’est déjà propagé dans l’organisme. A ce stade, la chance de sauver la femme est faible », a expliqué Dr Ella Latoundji. Elle s’est réjouie du geste de MTN qui va au-delà de la consultation.

« Comme on le dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Cette initiative de MTN permet aux femmes qui ne savent pas encore bien faire l’autopalpation de bénéficier des conseils de médecins », a affirmé la Responsable du service social de l’hôpital Saint Luc. Pour Pauline Lucia Tchibozo, l’action de MTN va permettre de sauver beaucoup de vies.

Les bénéficiaires ont salué l’initiative de la Fondation MTN. « Nous avons eu le bon gratuit, ensuite nous avons pris par la caisse pour avoir un dossier. Les sage-femmes nous ont fait le dépistage. Nous allons aussi faire l’échographie. Dans mon cas, tout va bien », a confié Ajudelle Assogba. Les campagnes qui se font habituellement, poursuit-elle, ne prennent pas en compte l’échographie et la mammographie. Avec l’initiative de MTN, on a la possibilité de faire les deux, s’est-elle réjouie, fière que plusieurs autres femmes seront impactées.

Marcelline Kodéhou quant à elle s’est dite heureuse des conseils prodigués par les médecins sur le dépistage du cancer du sein.

Le Représentant du directeur de l’hôpital Saint Luc de Cotonou n’a pas manqué de remercier la Fondation MTN. « Merci à la Fondation MTN et à ses dirigeants et tout son personnel déployé pour cette initiative », s’est exprimé Abbé Richard Bangbadé, chargé d’Administration et des ressources humaines de l’hôpital. Il a rassuré de la disponibilité des médecins pour le bon déroulement de la campagne de dépistage.

En dehors de la campagne de distribution de bons de consultation, le personnel féminin de MTN bénéficie depuis, ce mercredi 20 octobre, des conseils sur l’autopalpation. Une séance d’échange en ligne avec un médecin sur le cancer du sein et ses aspects préventifs est également prévue pour vendredi 22 octobre. La session sera retransmise en live via Facebook. Les femmes de MTN auront droit à des bons pour la réalisation de frottis cervico-vaginal dans le cadre de ladite campagne.

Akpédjé A. Ayosso

