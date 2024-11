La Fédération Béninoise de Handball dévoile la liste des Guépards contre le Togo

Quelques heures après avoir annoncé le stage prévu pour ce mois de novembre en faveur des Guépards handballeurs, la Fédération Béninoise de Handball a déjà dévoilé la liste des joueurs retenus pour la double confrontation contre le Togo.

A compter de ce jeudi 7 novembre 2024, les Guépards handballeurs seront en stage et ce jusqu’au dimanche prochain. C’est notamment dans le souci d’une exploitation judicieuse de la trêve internationale de novembre 2024 et afin d’amorcer la préparation de Rwanda 2026. Le stage organisé par le Comité Exécutif de la FBHB sera sanctionné par deux matchs amicaux avec les Eperviers du Togo les samedi 09 et dimanche 10 novembre 2024 au Hall des Arts, Loisirs Et Sports de Cotonou.

Les joueurs retenus pour cette double confrontation proviennent essentiellement des play-offs de la Moov Africa Ligue Pro 2024. Découvrez-les :

GARDIENS DE BUTS

DANHOSSOU Gilbert (Aso Modèle)

AHOSSI Joël (Flowers CNSS)

GATA Ayouba (Buffles HBC)

FAGNIHOUN Stanislas (Adjidja HBC)

ARRIÈRES DROIT

DJIMAH Mafouz (ASPAC HBC)

SANNI Sayaou (Buffles HBC)

GANIOU Samsdine (Adjidja HBC)

SINA Isidore (Flowers CNSS)

ARRIÈRES GAUCHE

IBRAHIM Hadi (Flowers CNSS)

SIMBIA Sankara (ASPAC HBC)

GOMINA Rafiou (Adjidja HBC)

SOUNON Hadi (Buffles HBC)

ARRIÈRES CENTRE

SOKEGBE Renaud (ASPAC HBC)

BLEOSSI Nicaise (Buffles HBC)

HOUNGBO Bénoît (Aso Modèle)

AILIERS DROIT

ABOUDOU Waliou (Buffles HBC)

HOUSSOU Gildas (ASPAC HBC)

AHOSSI Eric (Flowers CNSS)

KEGNONHOUN Jonas (Adjidja HBC)

AILIERS GAUCHE

ALEDJO Anselme (Adjidja HBC)

SEYDOU Ousmane (Aso Modèle)

BONOU Mathias (Flowers CNSS)

GNONLONFOUN Marcelin (ASPAC HBC)

SENOU Lupel (Adjidja HBC)

AVANT CENTRES

FOSTO Doudou (Adjidja HBC)

SEFOU Sobour (Aso Modèle)

GOMINA Razack (Flowers CNSS)

AMOU Gaël (Flowers CNSS)

J.S

6 novembre 2024 par ,