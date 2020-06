La DGI lance la ‘’Tombola des factures normalisées’’

« Tombola des factures normalisées », c’est le jeu initié par la Direction Générale des Impôts (DGI) dans le cadre de la réforme des factures normalisées avec l’appui technique de la Loterie Nationale du Bénin (LNB).

Ce jeu tombola sous la supervision de l’huissier Maxime René Assogba, va se dérouler de Juin à Décembre 2020.

Lancé le jeudi 18 juin 2020, le jeu des factures normalisées a pour but d’encourager les consommateurs à l’adoption de la réforme. Il est ouvert à toute personne, consommatrice finale, résidant sur le territoire national à l’exception des agents de la Direction Générale des Impôts (DGI) et des structures partenaires d’appui technique dans la mise en œuvre de la réforme.

Pour participer au jeu, il faut réclamer sa facture normalisée après une transaction au niveau d’un contribuable détenteur d’une Machine Electronique Certifiée de Facturation (MECeF). Elle doit être conservée pour gagner des lots par semaine et par mois.

Les factures normalisées émises sur toute l’étendue du territoire national par les MECeF sont automatiquement enregistrées dans la base de données mise en place par la DGI.

Les tirages de cette tombola auront lieu tous les vendredis à 10 heures à la salle de conférence de l’immeuble DGI-DGAE à Cotonou. Le tout premier tirage est prévu pour le vendredi 26 juin 2020.

Il y a trois formes de tirage, à savoir : quatre (04) catégories de tirages tous les vendredis ; cinq (05) catégories de tirages tous les derniers vendredis du mois et six (06) catégories de tirages le dernier vendredi de l’année 2020.

Les tirages hebdomadaires porteront sur les factures normalisées d’achats de la semaine, les tirages mensuels sur les achats du mois et le dernier tirage de l’année sur les achats de toute l’année.

Un participant à la Tombola des factures normalisées et tiré au sort a la possibilité de gagner plusieurs lots en numéraire. Ces lots sont répartis comme suit : cinquante (50) lots de 20.000 FCFA ; trente (30) lots de 50.000 FCFA ; quinze (15) lots de 100.000 FCFA et cinq (05) lots de 200.000 FCFA.

S’agissant du dernier tirage du mois de décembre, il y aura en plus des 100 lots, deux super lots en nature. Il s’agira de deux (02) voitures neuves d’une valeur de 25 millions de francs CFA chacune.

