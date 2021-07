La DGI annonce des journées portes ouvertes à Parakou

Après Cotonou, la Direction Générale des Impôts organise du 12 au 16 juillet 202, les journées portes ouvertes sur la réforme des factures normalisées à Parakou.

Du 12 au 26 juillet, les contribuables, les consommateurs et les populations sont attendus à la place Tabéra de Parakou pour mieux comprendre la réforme des factures normalisées. Il s’agit d’une initiative de la DGI qui permet de présenter la réforme de la facture normalisée ; aider les contribuables à activer leur compte e-MECeF afin de se conformer à la réglementation et apporter sur place assistance et conseils aux contribuables dans l’acquisition et l’utilisation des MECeF (version machine physique).

Ce sera également l’occasion pour la DGI de répondre aux préoccupations sur la réforme, de sensibiliser les étudiants et toutes les associations concernées par les réformes et de remettre les lots aux gagnants de la tombola de la facture normalisée.

Selon l’article 256 du Code Général des Impôts, toutes les entreprises assujetties à la TVA sont tenues de mettre en place un système de facturation électronique et de délivrer à leurs clients des factures normalisées lors des transactions.

A Cotonou, les journées portes ouvertes organisées du 17 au 24 juin dernier ont permis aux acteurs économiques d’être plus outillés sur la réforme des factures normalisées et de se mettre à jour vis-à-vis de la réglementation.

A.A.A

9 juillet 2021 par