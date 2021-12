La Cour suprême visite le Conseil constitutionnel ivoirien

En séjour en Côte d’Ivoire depuis, dimanche 05 décembre 2021, Victor Dassi Adossou, président de la Cour suprême a été reçu en audience par Mamadou Koné, président du Conseil constitutionnel de Côte d’Ivoire et les présidents du Conseil d’Etat et de la Cour des comptes.

« Magistrat que je suis, je n’ai appris dans une école comment on dirige une institution de la République. Je suis venu m’abreuver à la source d’un homme d’expérience dont la renommée dépasse les frontières ivoiriennes. Au-delà de cette visite de courtoisie, nous avons travaillé ensemble à la définition des axes de coopération qui peuvent exister entre le Conseil constitutionnel de Côte d’Ivoire et la Cour suprême du Bénin », a déclaré Victor Dassi Adossou, à l’issue de ses échanges avec Mamadou Koné, dans le cadre d’une visite prévue du 05 au 08 décembre 2021. Le président du Conseil constitutionnel ivoirien a indiqué son entièreté disponibilité pour la coopération entre son institution et la Cour suprême du Bénin.

Le président de la Cour suprême et sa délégation ont également échangé avec les présidents de la Cour de cassation, Chantal Camara, du Conseil d’État Yao Yao Patrice et de la Cour des comptes, Diomandé Kanvali. « Nous allons renforcer les axes qui étaient déjà là parce que ces axes se sont endormis, il faut les réveiller afin de les redynamiser au plus fort. Donc, c’est un réveil que nous allons avoir pour travailler ensemble, de concert, très bien et très vite, pour le bonheur de nos deux pays », a indiqué Chantal Camara, à l’issue de la séance de travail avec la délégation béninoise.

