La Cour constitutionnelle en vacances

Du 15 juillet au 15 septembre 2020, les audiences ordinaires de la Cour constitutionnelle n’auront pas lieu. Et pour cause, les 07 sages de la haute juridiction seront en vacances pendant cette période.

Selon une note du service de communication de la Cour, la haute juridiction tiendra une audience de mise en état le 04 août prochain, et une seule audience plénière le 30 juillet. Les audiences ordinaires ne pourront reprendre que dès la rentrée judiciaire prévue pour 1er octobre 2020.

20 juillet 2020 par