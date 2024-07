La nouvelle coordonnatrice Résidente du Système des Nations-unies (SNU) au Bénin, Aminatou SAR, a été reçue en audience, lundi 8 juillet 2024, par le Président de la Cour constitutionnelle, Prof Cossi Dorothé Sossa.

Le Système des Nations-Unies au Bénin et la Cour constitutionnelle font le bilan de leur coopération. C’est à travers des échanges ce lundi entre le Professeur Cossi Dorothé Sossa et la nouvelle coordonnatrice Résidente du Système des Nations-unies (SNU) Aminatou SAR. Les deux personnalités ont aussi échangé sur les élections générales de 2026 au Bénin. « Rencontrer le Président de la Cour constitutionnelle me semble important parce que la Cour constitutionnelle est une institution centrale dans le dispositif démocratique de ce pays. Comme vous le savez, nous allons vers les élections générales en 2026 et la Cour constitutionnelle est une des institutions qui aura une part importante dans le bon déroulement desdites élections », a confié Aminatou SAR à sa sortie d’audience.

Cette visite de prise de contact de la coordonnatrice a été l’occasion pour elle de renouveler le soutien du SNU à la Cour constitutionnelle dans le processus électorale à venir. « Je suis venue pour réitérer au Président Cossi Dorothé Sossa, la disponibilité du Système des Nations-Unies (SNU) à accompagner le Bénin dans ses échéances qui vont venir. Justement l’accompagnement n’est pas juste lié aux élections, mais comment travailler à accompagner la Cour dans ses objectifs », a-t-elle indiqué.

Par rapport aux élections générales de 2026, poursuit-elle, le Président de la Cour a rassuré sur la transparence, sur l’inclusion pour ces élections-là. « Il nous a parlé des avantages à faire des élections générales. Il a vu comme une opportunité de les concentrer en une année afin que le Bénin, les Béninois, le gouvernement et tous ceux qui interviennent dans le pays puissent avoir plusieurs années devant eux pour mieux se concentrer sur le développement du pays », a ajouté Aminatou SAR.

