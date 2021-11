La Construction de l’Academie Francophone de Tennis à Cotonou connaît une avancée

Le ministre des Sports Oswald Homéky et une délégation du cabinet A26 conduite par le président de la Fédération béninoise de Tennis Jean-Claude Talon ont animé une Conférence de presse ce vendredi 5 novembre, dans la salle de réunion du ministère du Cadre de vie. Les échanges ont tourné autour de l’évolution du projet de construction de l’Académie Francophone de Tennis au Bénin.

Les experts du cabinet A26, (architecte de Roland Garros) sont de nouveau à cotonou. Après la visite technique les 28 et 29 septembre dernier, sur le site de la future Académie Francophone de Tennis, le cabinet d’architecture A26, partenaire du cabinet d’architecture Béninois Avant Projet, est revenu à Cotonou, où il a effectué des travaux techniques avec son partenaire du projet.

Mickael BARABÉ, Directeur du développement de A26 Sports, a rencontré Oswald HOMEKY, ministre des Sports et son homologue du Cadre de vie et du Développement durable pour présenter la vision et l’offre de collaboration imaginées par le cabinet d’architecture référent de Roland Garros et son partenaire, l’architecte béninois Serge WALCKHOFF.

« Cette nouvelle visite est une avancée parce que le cabinet A26 et cabinet Avant Projet, nous ont présenté leur vision de ce que pourrait être notre académie et également ce que cela peut engendrer comme contrainte en thème de calendrier, de planification et en matière de coût. C’est ce que nous sommes venues présentés aux Ministres du cadre de vie et son collègue des sports », a expliqué le président de la Fédération béninoise de tennis Jean-claude Talon.

Par ses initiatives récentes et nombreuses, la Fédération Béninoise de Tennis participe activement à la dynamique de développement du sport de haut niveau, du sport loisir et du sport en milieu scolaire initiée par la puissance publique.

Cette nouvelle étape majeure vient illustrer l’avancée d’un des grands projets qui prendra place dans l’ambitieuse offre touristique, ainsi que son volet sportif, développée par les pouvoirs publics sur la Route des Pêches.

« L’ académie Francophone de Tennis d’Avlékété sera effectif d’ici 2024 », a annoncé le ministre des Sports.

La future Académie Francophone de Tennis est l’illustration de cet engagement et de ses ambitions au service de l’intérêt collectif, de l’excellence de la pratique sportive au Bénin, et du développement des métiers de la filière du sport.

