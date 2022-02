La CSA-Bénin annonce un meeting de protestation

La Confédération des syndicats autonomes (CSA) organise un meeting, vendredi 18 février prochain, à la Bourse du travail de Cotonou. L’organisation syndicale à travers ce mouvement d’humeur entend protester contre l’inflation, le niveau du Smig, le Code général des impôts, et autres.

La CSA-Bénin veut crier son ras-le-bol au sujet de la flambée des prix sur le marché. Anselme Amoussou et ses camarades veulent exiger des autorités gouvernementales, des mesures urgentes et adéquates contre la vie chère et le mal être de la population.

Dans un entretien accordé à Frissons radio, le syndicaliste a déploré le fait que les revenus n’aient pas augmenté mais, « les prix grimpent tous les jours que Dieu fait ». « On n’a pas vraiment le sentiment qu’il y a les mesures administratives pour arrêter cette inflation », a dénoncé le secrétaire général de la CSA-Bénin. Le gouvernement, rappelle Anselme Amoussou, avait annoncé une augmentation de salaire, mais à la date d’aujourd’hui, les propositions ne sont pas encore connues, a-t-il regretté.

Le secrétaire général de la CSA-Bénin lance un appel à une mobilisation générale des travailleurs pour ce meeting.

F. A. A.

