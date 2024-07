La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu son verdict mardi 02 juillet 2024, dans l’affaire blanchiment de capitaux pour laquelle le député Nestor Noutaï est poursuivi. Le parlementaire a été relaxé au bénéfice de doute.

Pas de peine d’emprisonnement ni d’amende pour le député Nestor Noutaï, poursuivi pour des faits présumés de blanchiment de capitaux devant la CRIET. La juridiction spéciale a rendu son verdict mardi 02 juillet 2024, et l’a relaxé au bénéfice de doute.

L’élu du parti Union progressiste le Renouveau (UPR) est poursuivi sans mandat de dépôt dans une procédure judiciaire de flagrant délit relative à une somme de plus de 700 millions de francs CFA retrouvée sur ses comptes bancaires. Selon l’accusation, plusieurs millions de francs CFA ont été retrouvés sur le compte de son fils mineur. On reproche également au parlementaire de n’avoir pas tenu une comptabilité pour ses activités.

A la barre mardi 23 avril 2024, le député a déclaré que l’argent déposé sur le compte de son fils est issu de ses activités agricoles. Ce compte, détaille l’élu, est ouvert au nom de son fils spécialement pour son projet agricole. Il a rappelé avoir fait son premier dépôt à terme sur le compte en 2012 avec un montant de 64 millions de francs CFA, qu’il a complété en 2014, à 80 millions de francs CFA. Nestor Noutaï a également expliqué à la Cour qu’il dispose de 120 hectares sur lesquels il fait ses activités agricoles, et que les montants en cause, sont issus de ses revenus agricoles et de ses salaires de députés sous la 8e législature (2019-2023).

Dans ce dossier, le ministère public avait requis 03 mois de prison ferme contre le parlementaire et la saisie des avoirs issus de la procédure. Mais le juge dans son délibéré mardi 02 juillet 2024, n’a pas suivi ces réquisitions. Il a relaxé le député au bénéfice de doute. Selon le verdict, les avoirs objet de la procédure ne sont pas confisqués.

F. A. A.

2 juillet 2024 par ,