La CENA évalue le scrutin du 17 mai à Parakou

Evaluer les élections communales et municipales du 17 mai dernier, c’est l’objectif d’un atelier ouvert lundi 27 juillet 2020 par la Commission électorale nationale autonome (CENA) à Parakou. Pendant trois jours, les différentes parties prenantes à ces élections vont examiner le processus ayant abouti à l’élection et à l’installation des conseils communaux et municipaux de la 4ème mandature de la décentralisation au Bénin.

La CENA depuis qu’elle est devenue permanente, a fait de l’évaluation des élections qu’elle organise une tradition, a expliqué le président, Emmanuel Tiando. Cette évaluation selon lui, s’inscrit dans « la logique d’un bilan du processus électoral avec comme objectif essentiel, la recherche de l’amélioration continue » des prestations de l’institution dans « la tenue des scrutins au Bénin ».

Selon Emmanuel Tiando, l’organisation d’une élection est une opération très complexe comportant plusieurs défis d’ordre politique, stratégique, organisationnel et matériel. Raison pour laquelle la CENA au terme de chaque scrutin, procède de concert avec les autres parties prenantes, à son évaluation « pour en mesurer les forces et les faiblesses, afin de tirer les leçons utiles à une meilleure conduite de l’élection prochaine », a-t-il expliqué.

Le président de l’institution chargée de l’organisation des élections au Bénin n’a pas manqué d’évoquer le contexte de crise sanitaire de la Covid-19 dans lequel ces élections s’étaient déroulées. Malgré cette pandémie, des perturbations majeures n’ont pas été enregistrées dans l’organisation et la tenue du scrutin, s’est-il réjoui.

Fier de la réussite que l’organisation des élections communales et municipales a connue malgré la crise sanitaire du Coronavirus, le préfet du Borgou, Djibril Mama Cissé, a souligné que c’est un défi qui a été relevé.

Le maire de la ville de Parakou, Aboubacar Yaya s’est réjoui aussi de la tenue de ces assises sur son territoire.

Ont pris part à cette évaluation, les présidents de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) et de l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB), les représentants des partis politiques et des Organisations de la Société civile.

F. A. A.

28 juillet 2020 par ,