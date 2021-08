La CEDEAO œuvre pour une autosuffisante en riz en 2025

Dans le but d’accélérer la mise en œuvre de l’Offensive Riz de la CEDEAO, un Plan d’Action Régional (2020-2025) a été élaboré par la Direction de l’Agriculture et du Développement Rural de la Commission de l’organisation. Lors d’une conférence de presse virtuelle et physique, ce mardi 10 août 2021, ce Plan d’Action Régional a été présenté aux professionnels des médias, acteurs du riz et parties prenantes concernées.

Le riz est devenu en Afrique, la principale source de calories et de nourriture. En 2017, la production totale de riz usiné était de 14,2 millions de tonnes tandis que la demande intérieure était de 23,5 tonnes.

Selon Alain Sy Traoré, Directeur de l’agriculture et du développement rural de la Commission de la CEDEAO, la production locale de riz ne couvre encore que 60% de la demande actuelle et la consommation de riz en Afrique de l’Ouest devrait atteindre 24 millions de tonnes d’ici 2025.

Cette production est loin de satisfaire les besoins d’où un recours à l’importation de riz. « Cela épuise les rares réserves de change des pays, mine également les capacités indigènes dans la production de riz et sa chaîne de valeur », a-t-il indiqué.

Face à cette situation, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a adopté en 2014, le programme de l’Offensive régionale afin de relancer de manière durable et soutenue l’économie de la riziculture en Afrique de l’Ouest.

« L’offensive régionale du riz a été lancée en 2015 pour permettre à la CEDEAO de coordonner plus efficacement les efforts des États membres pour répondre à leurs besoins en riz.

Prévue pour durer dix ans, elle permet de s’attaquer à un large éventail de problèmes allant des importations aux questions de production, en passant par la promotion de la transformation du riz local et la promotion du commerce sur le marché régional du riz », a affirmé Alain Sy Traoré.

Plan d’Actions Régional (2020-2025)

Un bilan à mi-parcours de l’initiative a été fait en février 2020. Les analyses issues d’une enquête menée dans les 15 États membres ont conduit la Direction de l’Agriculture et du Développement Rural de la Commission de la CEDEAO (DARD/CEDEAO) a développé un Plan d’Actions Régional.

A en croire, Ernest Aubee, directeur de la division Agriculture de l’organisation régionale, le but est d’accélérer la mise en œuvre de l’Offensive Riz de la CEDEAO (2020-2025).

Le plan présenté par M. Traoré est articulé autour de six (06) piliers stratégiques à savoir : mécanisme de financement et de partenariat public-privé ; mesures politiques et réglementaires pour rendre le secteur du riz compétitif ; partage et gestion des connaissances ; commerce et commercialisation efficaces, coordination des Organisations Nationales Interprofessionnelles et coordination et gestion du plan d’actions.

La DARD/CEDEAO a également tenu une réunion virtuelle avec le Groupe de Bailleurs de Fonds de l’ECOWA afin de susciter leur intérêt pour la mise en œuvre effective du plan d’actions régional (2020 - 2025).

L’organisation ouest-africaine prévoit également mobiliser et engager les banques d’investissement et le secteur privé à soutenir le développement de la chaîne de valeur du riz en Afrique de l’Ouest. Elle compte s’appuyer sur et la Banque d’investissement pour le développement de la CEDEAO (BIDC), la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) pour financer les États.

Akpédjé Ayosso

