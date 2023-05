La CCI Bénin scelle l’essor du privé avec 4 Chambres du réseau CPCCAF

En marge des travaux de la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF) ouverts à Cotonou, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a signé, jeudi 11 mai 2023, des conventions avec quatre Chambres Consulaires membres de la CPCCAF.

La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Pointe Noire, les CCI Guinée, Togo et Bordeaux-Gironde ont signé des conventions de partenariat avec la CCI Bénin. Les présidents de chacune de ces Chambres ont procédé à l’échange des parapheurs, jeudi 11 mai 2023 à Cotonou, en marge des travaux de la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF).

Les contrats de partenariat signés visent à accompagner les entreprises pour leur essor dans plusieurs domaines. Conformément à l’un des objectifs assignés à la CCI Bénin qui est d’œuvrer à la réduction d’au moins 10%, le taux de mortalité des entreprises dans les premières années de leur existence, l’une des conventions permettra la mise en place d’un outil numérique pour « accompagner et détecter les entreprises en difficulté.

‘‘ Qui peut aider ma boîte ?’‘

Le partenariat signé entre la CCI Bénin et la CCI île de France, est un « contrat d’objectifs ».

« Nous avons des objectifs de réussite sur ce partenariat. Le partenariat que nous avons signé concerne le secteur agro-alimentaire. Mais nous avons aussi, dans ce contrat, développé un outil numérique, que nous avons testé à Bordeaux, qui est connu non seulement en France et qui aujourd’hui est proposé à la CCI Bénin, c’est pour accompagner et détecter les entreprises en difficulté. C’est une plateforme qui s’appelle ‘‘ Qui peut aider ma boîte ? ’‘ », a expliqué Patrick Seguin, président CCI Bordeaux Gironde, représentant le président de la CCI île de France.

La convention avec le Bénin va non seulement renforcer le réseau de coopération mais permettra d’accompagner les entreprises pour « éviter notamment qu’elles disparaissent ».

Le partenariat prend en compte également les « échanges de bonnes pratiques » entre les deux parties (CCI île de France et CCI Bénin), a ajouté Patrick Seguin.

Présente à la cérémonie de lancement de l’Assemblée Générale de la CPCCAF, la ministre béninoise de l’Industrie et du commerce, Shadiya Assouman s’est réjouie de la signature des conventions avec les Chambres Consulaires membres du réseau de la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF). La ministre promet que le Guichet Unique des PME sera à disposition du projet. « Ça va être une solution à ces problèmes qui freinent les PME et surtout les industries », s’est réjoui la ministre de l’industrie et du commerce.

Rappelons qu’une convention a été conclue le 10 mai 2023 entre la CCI Bénin et la CCI Tchad.

