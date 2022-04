La CCI Bénin aguerrit les jeunes à une meilleure orientation professionnelle

Amener les jeunes apprenants à mieux faire le choix de leur filière d’avenir, et réussir leur insertion professionnelle, la Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCIB) en fait son cheval de bataille. Elle a initié dans l’après-midi de ce vendredi 08 avril 2022, un salon d’orientation à l’intention des jeunes filles du Cours secondaire Notre-Dame des Apôtres de Cotonou. « Bien s’orienter pour un métier d’avenir », c’est le thème développé au cours de ce salon animé par d’éminents chefs d’entreprises.



Afin de permettre aux jeunes béninois à mieux faire le choix de leur filière, et réussir leur insertion professionnelle, la CCIB organise des salons d’orientations. La première édition a eu lieu ce vendredi au Cours secondaire Notre-Dame des Apôtres.

La sœur Pierrette-Raphaël ABE, représentante de la directrice du collège a remercié la CCIB pour l’initiative. Elle a invité les élèves à bien suivre les différentes présentations, et à prendre notes des enseignements et des conseils que leur donneront les chefs d’entreprises.

Le choix du métier d’avenir

« Que veux-tu faire après tes études ? Si cette interrogation paraît banale, la quête de la réponse représente de véritables cheminements en plusieurs étapes, quelque fois, bien angoissantes », a souligné le vice-président de la CCIB, Casimir MIGAN. Le salon d’orientation selon lui, vise à apporter des réponses aux jeunes et à leurs parents sur des questions liées aux filières d’études, les débouchées, les conditions de travail, voire les rémunérations de chaque profession. En initiant le salon, la CCIB entend créer les bases d’un « dialogue constant » entre les chefs d’entreprises et les jeunes, et faire en sorte que, les entreprises et leurs emplois séduisent la jeunesse.

Il s’agit selon le vice-président de la CCIB, d’aider les jeunes à bien s’orienter dans leurs formations à temps, de leur donner la possibilité d’échanger avec des hommes et des femmes qui peuvent partager avec eux, leurs expériences « très rares ». Il a invité les apprenants à suivre les présentations et les interventions des chefs d’entreprises qui leur donneront le goût de réfléchir autrement pour mieux s’orienter vers une formation adéquate pouvant déboucher sur un métier qui fera leur bonheur. Casimir MIGAN a pour finir, émis le vœu que cette première édition se renouvelle et permette d’atteindre son objectif, « celui de bien orienter les élèves vers des formations qui favorisent le développement du tissu industriel béninois ».

Les différentes communications ont été présentées par Christian MONDJANNAGNI, PDG de FIFA, Bertille MARCOS GUEDEGBE, productrice et transformatrice d’ananas, Mathias ADIMOU, PDG de SOCIA-BENIN, Alida AHOUANDJINOU, PDG de OYAYI, Mr Bouraïma de CFAO Motors, et Arnaud DEGLA, directeur général de la SHB.

Les meilleures élèves du collège et les artistes en herbes ont été primés au cours du salon d’orientation.

Quelques images















F. A. A.

8 avril 2022 par