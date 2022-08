La CCI BÉNIN et le CNP BENIN signent une charte de coopération

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) et le Conseil National du Patronat du Benin (CNP Bénin) ont signé ce mardi 02 août 2022 au Golden Tulip le Diplomate, dans la salle Madiba, une charte de coopération et d’action intitulée « Unis pour le développement et la prospérité des entreprises ». Ensemble, Les deux organisations s’engagent donc pour le développement et la prospérité des entreprises du Bénin.

Les axes de collaboration sur lesquels la CCI Bénin et le CNP Bénin entendent s’aligner étroitement sont les suivants :

​La mobilisation pour le développement des entreprises,

la formation professionnelle,

la Représentation du secteur privé.

Pour se faire, les deux organisations comptent mobiliser, sans aucun ménagement, leurs réseaux respectifs.

La charte de coopération et d’action signée par les Présidents Arnauld AKAKPO de la CCI Bénin et Eustache KOTINGAN du CNP Bénin prend effet instantanément. Ainsi, les deux Présidents et les membres de leur organisation respective affichent une meilleure coordination des actions pour un meilleur impact du secteur privé.

Au-delà de la nouvelle vision voulue par la CCI Bénin et le CNP Bénin, la signature de cette nouvelle charte par les présidents vient mettre un terme aux divergences du passé qui ont longtemps fragilisé les deux organisations.

Photo de famille des deux Présidents avec quelques membres présents à la séance

En somme, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin et le Conseil National du Patronat du Bénin ont décidé de changer de paradigme en travaillant dès à présent de façon unie et solidaire. Tel que le stipule la charte, « les deux organisations feront évoluer positivement leur position individuelle pour tendre vers une unicité de parole, une unicité d’intervention et une unicité de représentation ».

Soulignons-le, la réforme de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin en 2019 par le Gouvernement du Président Patrice TALON a offert cette belle occasion pour un secteur privé uni.

