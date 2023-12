La CAF signe un accord avec New World TV

A quelques jours du coup d’envoi de la CAN 2023 en Cote d’Ivoire, la Confédération Africaine de Football (CAF) a conclu un accord avec le diffuseur panafricain New World TV. C’est du moins ce qu’a annoncé l’instance faîtière du football africain ce dimanche 03 Décembre 2023 sur son site officiel.

Il y est écrit que la Confédération Africaine de Football (CAF) a conclu un accord historique avec le diffuseur panafricain New World TV pour les droits médias de la CAF en anglais et en langues locales, en clair et à péage, pour les territoires d’Afrique subsaharienne. L’accord est relatif aux compétitions et événements de la CAF entre 2023 et 2025. Il comprend les droits de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023, qui représente une opportunité passionnante pour le football africain d’atteindre de nouveaux publics en Afrique et dans le monde grâce à un diffuseur panafricain ambitieux et dynamique.

A noter que New World TV avait déjà acquis des droits sportifs majeurs comme les droits de télévision payante dans toute l’Afrique subsaharienne lors de la Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar.

La bonne nouvelle est que le nouvel accord avec New World TV, fondé à Lomé au Togo depuis 2015, permettra un accroissement significatif de l’investissement de la CAF dans les produits télévisuels et plus d’investissements financiers dans le développement du football en Afrique

J.S

