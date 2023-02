La BOAD finance le PUR-ZEDAGA pour un montant de 25 milliards FCFA

La Banque ouest africaine de développement (BOAD) a signé lundi 13 février 2023 avec le Bénin, un accord pour le financement du Projet d’Urgence pour le Renforcement de la résilience des acteurs du secteur agricole (PUR-ZEDAGA). Le montant total de l’accord est de 25 milliards de francs CFA.

Le Projet d’Urgence pour le Renforcement de la résilience des acteurs du secteur agricole qui découle du Programme SONGTAABA 2022-2024 de la BOAD, couvre 42 communes réparties sur 11 départements. Seul le littoral n’est pas pris en compte. C’est un projet qui vise spécifiquement d’ici fin 2024, à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages à travers la fourniture aux producteurs à prix subventionnés d’intrants agricoles pour relancer les activités autour des filières à haut impact (maïs, riz et produits maraichers) ; la diversification des revenus des paysans par l’introduction dans les élevages des noyaux de géniteurs améliorés de volailles et de petits ruminants ; l’organisation des campagnes de vaccination de masse des volailles ; et le renforcement des capacités entrepreneuriales de 1 240 petits producteurs et de 65 groupements féminins.

