La 28 ème édition du Tournoi de l’Espoir National bat son plein à Porto-Novo

La Fédération béninoise de tennis (FBT) a donné ce matin, au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, le coup d’envoi de l’édition 2024 du Tournoi de l’Espoir.

Cette compétition destinée au jeunes joueurs de tennis (filles et garçons), de 12 à 18 ans va se dérouler du 18 au 20 Mai prochain.

Selon le Secrétaire général de la FBT, Bernardin Codjo, « (...) Tous les vainqueurs des Tournois de l’Espoir régionaux au niveau des ligues, y sont présents et seront pris en charge par la FBT ». Il faut péciser que la

28 ème édition du Tournoi National de l’Espoir, est un mini championnat qui donne l’occasion aux meilleurs de confirmer leurs talents et leurs niveaux.

Déjà, à l’issue de la 1ère journée, plusieurs jeunes affichent clairement leurs ambitions de confirmer leur niveaux. Ainsi les résultatas de la première journée se preésente comme suit :

Résultat de la 1ère journée

Chez les garçons

ALLOWAKINNOU Ivan bat BOLADE Isthdjoba (4/0 ; 4/0)

BOLADE Isthdjoba bat KOKODOKO Anselme (4/2 ; 4/0)

ZANOU Victor bat KAKPO Antonie (

KODJO Pascal bat Zanou Victor (4/0 ; 4/0)

SAÏZONOU Christiano bat AHOMBA Jaurès (4/1 ; 5/3)

AHOMBA Jaurès bat TANKPINOU Bertin (4/0 ; 4/0)

SAÏZONOU Christiano bat AHOMBA Jaurès (4/0 ; 4/0)

ASSOUMA Djalal bat BALOVI Sartunin (4/2 ; 4/2)

BEBO Juvenal bat SAÏZONOU Pascal (4/0 ; 4/1)

BEBO Juvenal bat ASSOUMA Djalal (4/0 ; 1/4 ; 10/3)

Chez les filles

SONOU Sènami bat Dossou Marthe

HONFOGA Gisèle bat SONOU Sènami (4/0 ; 4/0)

ATANHOUNDJI Grâce bat KOKODOKO Edith (4/2 ; 4/2)

PONTHY Zenab bat UDENSI Peace (4/0 ;4/0)

UDENSI Peace bat ATANHOUNDJI Grâce (4/0 ;4/0)

CHABI Hamidath bat HODONOUGBO Viviane (4/0 ;4/0)

ADOKPO Victoire bat TANKPINOU Sidonie (4/1 ; 4/0)

CHABI Hamidath bat ADOKPO Victoire (4/1 ; 0/4 ; 10/7)

DHOSSOU Abigael bat ADOKPO Victoire 3/5 ; 0/4 ; 10/7)

KOUAGOU Tena bat DHOSSOU Abigael (4/2 ; 2/4 ; 10/-)

La deuxième journée de compétition se déroulera ce dimanche 19 mai 2024 avec les affiches ci-après :

– COURT n°1

GANDONOU Boni - TOKPANOU Bertin

FASSINOU Sidoine - TCHAKPALA Pierre

Demi finale : 12 ans (garçons)

– COURT n°2

BECOUDE Précieux - MONNOU Norb

ISSA Ali - KAKPO Pacôme

– COURT n°4

UDENSI Idjoma - HONVOU Djamila

MARETE Naomie - HONFOGA Eléaza

Demi finale : 12 ans (filles)

Demi finale : 18 ans (garçons)

18 mai 2024